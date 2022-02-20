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Глава МИД Литвы: Российские войска остаются в Беларуси, нарушая все гарантии вывода

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  • 20.02.2022, 19:35
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Глава МИД Литвы: Российские войска остаются в Беларуси, нарушая все гарантии вывода

Это явная подготовка к нападению на Украину и ползучая аннексия Беларуси.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что решение РФ и Беларуси продолжить совместные учения свидетельствует о явной подготовке нападения в сторону Киева.

Об этом Ландсбергис написал в Twitter, реагируя на новость из Минска.

«Российские войска остаются в Беларуси, нарушая все гарантии вывода. Это явная подготовка к нападению на Украину в направлении Киева и ползучая аннексия Беларуси: переломный момент для безопасности стран НАТО, граничащих с Беларусью: Литвы, Польши, Латвии», - считает литовский министр иностранных дел.

Он добавил, что в этой ситуации укрепление НАТО и введение санкций ЕС уместны.

Лукашенковский министр обороны заявил в воскресенье, что российские и белорусские войска продолжат «проверку» своей боеготовности после завершения совместных учений - это означает, что российские войска останутся в Беларуси дольше, чем планировалось.

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