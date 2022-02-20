Белорусский вратарь «Термалики» отстоял «на ноль» в дебютном матче против чемпиона Польши 20.02.2022, 19:46

Павел Павлюченко дебютировал за «Термалику» в матче 22-го тура чемпионата Польши по футболу.

Павел Павлюченко дебютировал за «Термалику» в матче 22-го тура чемпионата Польши, в котором его команда сыграла вничью с «Легией» – 0:0, передает «Трибуна».

Белорусский голкипер отыграл весь матч. Напомним, что «Легия» действующий чемпион Польши.

На данный момент «Термалика» идет на последнем, 18-м, месте в чемпионате Польши, имея 16 очков.

Следующий матч «Термалика» проведет 28 февраля на выезде против «Краковии».

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