Андрей Санников: Лукашенко создал для себя очень опасную ситуацию 20.02.2022, 20:34

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Демократия победит.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-заместитель министра иностранных дел Андрей Санников прокомментировал «Радыё Рацыя» присутствие российских войск в Беларуси и у границ Украины.

– У нас проблема на российско-украинской и белорусско-украинской границах. Решить эту проблему может только милитарная сила или все же остается место для дипломатии? Как вы оцениваете дипломатические меры ЕС и США?

– Я бы в первую очередь говорил о США. Потому что то, что войны пока нет, — это полная заслуга США и президента Байдена. Потому что такая мощная поддержка Украины и тот факт, что они публикуют все эти российские военные планы, это и остановило Россию. Потому что война уже идет. Большой, полномасштабной войны не произошло, потому что Запад стал действовать в защиту интересов как Украины, так и своих. И прежде всего США. Но ситуация по-прежнему напряженная. Я считаю, что говорить, что все закончилсось, невозможно. Дипломатические меры нужно продолжать, но Россия не заинтересована в поиске выхода и урегулировании ситуации. России это не нужно. По словам самого Путина, Россия заинтересована в создании напряженности, а не в разрешении конфликтов.

– Какое отношение к этому конфликту имеет Лукашенко, почему у него такая острая военная риторика?

– Лукашенко — единственный человек, на кого опираются эти имперские планы. И именно Лукашенко представляет наибольшую опасность для нашей независимости вместе с Кремлем. И так было всегда. Лукашенко сейчас создал ситуацию очень опасную для себя, но и опасную для нас и страны. И именно поэтому он подчиняется Путину, потому что это единственное, что держит его у власти.

– Эксперт по Восточной Европе Войцех Сеген сегодня в нашем эфире сказал, что Беларусь уже потеряла свою независимость.

– Я бы не торопился это говорить. Потому что есть такое государство - Беларусь, сейчас она находится в очень тяжелом положении при диктатуре Лукашенко, но не утратила своей независимости. И слова о том, что Беларусь потеряла независимость, оскорбляют всех нас - белорусов. И люди, которые сегодня сидят в тюрьме, выступают за независимость. А то, что Лукашенко подчиняется приказам Кремля, он всегда им подчинялся. Но мы будем хозяевами своей страны. Я уверен в этом.

– Немного оптимизма у вас все же остается?

– Нет, не немножко! То, что протесты сейчас прошли не только в Беларуси, но и в Казахстане, в странах, где правят диктаторские или авторитарные режимы, это очевидно, и это обязательно закончится победой демократии.

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