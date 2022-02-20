Болгария подписала декларацию о европерспективе Украины

Болгария подписала декларацию о европерспективе Украины1
- 20.02.2022, 20:43
Это уже восьмая такая декларация.
Болгария подписала декларацию о европейской перспективе Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье, 20 февраля.
Накануне во время Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.
«С ним он подписал декларацию о поддержке Болгарией европейской перспективы Украины. Это уже восьмая такая декларация, то есть практически треть членов ЕС официально подтвердили европейскую перспективу Украины», - добавил Кулеба.