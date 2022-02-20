«Поднимаем чарку и дружно в унисон кричим: «Жыве Беларусь!» 20.02.2022, 21:01

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В это сложно поверить, но так 20 лет назад «Прессбол» встретил победу над Швецией.

Ровно 20 лет назад, 20 февраля 2002 года, сборная Беларуси обыграла сборную Швеции в 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады. Матч закончился победой подопечных Владимира Крикунова со счетом 4:3, вспоминает «Трибуна».

Путевку в полуфинал Солт-Лейк-Сити белорусам принесла шайба Владимира Копатя, которая была заброшена практически из центра площадки.

В полуфинале сборная Беларуси уступила канадцам (1:7). В матче за бронзу белорусы проиграли россиянам 2:7 и заняли четвертое место на Олимпиаде. Это по-прежнему лучший результат нашей хоккейной сборной на Играх.

А вот как реагировали в «черной колонке» «Прессбола» 20 лет назад на победу Беларуси в матче против Швеции:

Увы, увидеть что-то похожее в настоящее время в материалах «Прессбола» довольно сложно. После того как в декабре 2020-го собственники газеты поменяли главного редактора Дмитрия Герчикова на корреспондента ОНТ Сергея Лисичкина, запустилась цепочка событий, которые кардинально изменили издание. Уход самых ярких журналистов, «черные списки» людей из спорта, которые высказываются о ситуации в стране, «чистки» неугодных комментариев, а затем и вовсе пропала возможность высказаться о свежих новостях на сайте.

Но все же радует, что остались в «Прессболе» и те, кто не боится нарушить цензуру издания. Например, во время онлайна женской индивидуальной гонки на ОИ-2022 ведущий упомянул политзаключенного Александра Ивулина.

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