Названо число эвакуированных в Россию жителей Донбасса 12 20.02.2022, 21:13

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Число назвал врио главы МЧС России.

Более 53 тысяч жителей Донбасса эвакуированы на территорию РФ к вечеру 20 февраля. Такое число назвал ТАСС врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Он сообщил, что эти беженцы пересекли границу по состоянию на 19:00 по московскому времени. Они были вывезены из Донбасса на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения в Ростовской области.

По словам врио главы МЧС, за медицинской помощью обратились 419 человек, из них 74 ребенка. Также для эвакуированных организована психологическая помощь. По словам Чуприяна, психологи МЧС помогли 500 беженцам.

Чуприян отметил, что 20 февраля из Ростовской области в другие регионы уже уехали шесть поездов с беженцами и еще 15 составов отправятся 21 февраля.

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