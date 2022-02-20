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До +9°С ожидаются в Беларуси 21 февраля

  • 20.02.2022, 21:42
До +9°С ожидаются в Беларуси 21 февраля

Прогноз.

До плюс 9 градусов и гололедица ожидаются в Беларуси 21 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается юго-западный, южный умеренный, утром и днем порывистый, местами сильный порывистый. Утром и днем местами по республике ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - до 3-9 градусов выше нуля.

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