закрыть
20 февраля 2022, воскресенье, 22:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Столтенберг: Продление российско-белорусских учений говорит о том, что РФ собирается нападать на Украину

3
  • 20.02.2022, 21:45
  • 3,428
Столтенберг: Продление российско-белорусских учений говорит о том, что РФ собирается нападать на Украину

При этом НАТО поддерживают любые дипломатические инициативы по Украине.

Продление военных учений армий России и Беларуси в НАТО оценивают как подтверждение сформированного в РФ решения вторгнуться на территорию Украины.

Об этом в эфире телеканала CBS сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он сказал, что «продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение в Украину».

При этом он отметил, что «в НАТО поддерживают любые дипломатические инициативы по Украине, и основной целью является предотвращение войны».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Премьер-министр и 12 стульев
Премьер-министр и 12 стульев Артем Черников
Этюд с воображаемым предметом
Этюд с воображаемым предметом Ирина Халип
Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров