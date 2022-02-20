Столтенберг: Продление российско-белорусских учений говорит о том, что РФ собирается нападать на Украину 3 20.02.2022, 21:45

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При этом НАТО поддерживают любые дипломатические инициативы по Украине.

Продление военных учений армий России и Беларуси в НАТО оценивают как подтверждение сформированного в РФ решения вторгнуться на территорию Украины.

Об этом в эфире телеканала CBS сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он сказал, что «продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение в Украину».

При этом он отметил, что «в НАТО поддерживают любые дипломатические инициативы по Украине, и основной целью является предотвращение войны».

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