Столтенберг: Продление российско-белорусских учений говорит о том, что РФ собирается нападать на Украину

Столтенберг: Продление российско-белорусских учений говорит о том, что РФ собирается нападать на Украину3
- 20.02.2022, 21:45
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При этом НАТО поддерживают любые дипломатические инициативы по Украине.
Продление военных учений армий России и Беларуси в НАТО оценивают как подтверждение сформированного в РФ решения вторгнуться на территорию Украины.
Об этом в эфире телеканала CBS сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он сказал, что «продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение в Украину».
При этом он отметил, что «в НАТО поддерживают любые дипломатические инициативы по Украине, и основной целью является предотвращение войны».