Москвичи вспомнили продажу «ножек Буша» на рынках 3 20.02.2022, 22:04

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Не зря?

Архивное фото уличной торговли 1990-х годов, опубликованное в Facebook-сообществе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)», натолкнуло жителей столицы РФ на воспоминания о «ножках Буша», пишет moslenta.ru.

Некоторые юзеры отметили, что данный деликатес был очень жирным, однако большая часть комментаторов заявила, что продукт им нравился. Горожане добавили, что в момент голода в 90-е годы куриные ножки из США были спасением для многих. Благодаря своей невысокой цене они пользовались большой популярностью на столичных рынках.

«Еще были голландские сосиски в консервных банках и фарш. Практически не съедобные», «После "синих" российских, которые за счастье было добыть в конце 80-х, очень даже хороши казались», «До сих пор с содроганием вспоминаю эту гадость. Сплошной жир! Один раз купила и больше не покупала, хоть и было очень трудно с продуктами», — поделились воспоминаниями подписчики сообщества.

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