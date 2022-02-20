Ермошина оскорблена 25 20.02.2022, 22:05

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Преступница внезапно пожаловалась на запрет въезда в Украину.

Бывшая глава Центризбиркома, фальсифицировавшая все выборы в Беларуси, в эфире СТВ прокомментировала свое нахождение под санкциями.

Лидия Ермошина рассказала, что приняла решение ездить только в те страны, где говорят на русском языке. Но в Украину не получится.

— Меня более всего оскорбляет тот факт, что я оказалась невъездной в Украину. Почему? Во-первых, я наполовину этническая украинка, во-вторых, мой отец — боец 1-го Украинского фронта. Семья моего отца пострадала (она вымерла наполовину) во времена страшного голода в Украине, того самого злополучного голодомора. То есть это репрессированные крестьяне. И вот мне запрещают въезд на территорию этой страны, — рассказала Ермошина.

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