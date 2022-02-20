Российские оккупанты начали облавы на мужчин после объявления «мобилизации» в «Л/ДНР» 9 20.02.2022, 22:13

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Забирают прямо посреди улицы даже несовершеннолетних.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей мужчин насильственно забирают в ряды российских незаконных вооруженных формирований после того, как марионеточные руководители российских террористических группировок «Л/ДНР» объявили о «мобилизации», пишет «Новое время».

«Российские оккупанты забирают всех попадающих в их поле зрения, людей с заболеваниями, представителей криминалитета, пожилых людей и даже несовершеннолетних. Важно, чтобы будущее пушечное мясо, а именно такое отношение оккупационных властей к гражданам, могло держать в руках оружие», — говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки Восток.

В то же время, тем, кто не желает погибать за российских оккупантов, угрожают реальными тюремными сроками.

Людей останавливают на улицах специально созданные патрули. На всех пунктах выезда за пределы ОРДЛО всех мужчин забирают и отправляют в пункты военного сбора на специально подготовленных военных автомобилях. Также были зафиксированы случаи, когда людей привлекали под видом эвакуации, сообщили в группировке Восток.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также проинформировала об облавах так называемого министерства государственной безопасности «ДНР» и «ЛНР» на мужчин.

«По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, после оглашения общей мобилизации на неподконтрольных правительству Украины территориях начались облавы так называемого министерства государственной безопасности „ДНР“ и „ЛНР“», — отметила омбудсмен.

По ее словам, призыву подлежат даже несовершеннолетние ребята в возрасте от 17 лет.

Как сообщила Денисова, в так называемых «Военных училищах» «ЛДНР» курсантам, которым 16−18 лет, отдан приказ о приведении к боевой готовности с последующим участием в боевых действиях.

Омбудсмен подчеркнула, что такие действия нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей вовлечение детей в вооруженные конфликты.

Она призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), международные правозащитные организации отреагировать на втягивание детей в вооруженный конфликт и факты принудительного призыва детей, граждан Украины, на временно оккупированных территориях, в ряды незаконных вооруженных формирований.

19 февраля марионеточные руководители российских террористически-оккупационных группировок «Л/ДНР» на временно оккупированных территориях Украины объявили принудительную мобилизацию, а также начали массовую «эвакуацию» местных жителей в Россию объясняя это тем, что Украина вскоре начнет «вторжение».

В то же время именно российские боевики на Донбассе с 17 февраля резко увеличили количество обстрелов в сторону украинских позиций: с начала года штаб ООС обычно фиксировал от двух до пяти нарушений режима тишины, а 17 февраля враг впервые за длительное время совершил 60 обстрелов. За минувшие сутки, 19 февраля, российские оккупанты 136 раз обстреляли украинские позиции, двое украинских военных погибли.

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