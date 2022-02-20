Сцяг – наша зброя 1 20.02.2022, 22:22

Интересные факты о создателе бело-красно-белого флага.

Наш герой – создатель бело-красно-белого флага и главный архитектор Каунаса, великолепный дипломат и щедрый меценат, не сломался даже в лагерях. Подробнее – в новой серии «Лабиринты».

Клавдий Дуж-Душевский прячет от нацистов еврейскую девочку и сталкивается с коварным двойным агентом Кремля и Германии, который шантажирует его, подговаривая убить лучшего друга. Иначе тайна с девочкой будет раскрыта. Как поступит наш герой? Выйдет ли победителем из этого смертельного поединка?

«Послевоенная судьба Дуж-Душевского была достаточно типичной для тех, кто не решился в 1944-45 годах бежать на Запад. Он дважды арестовывался советскими властями. Провел несколько лет в лагерях, но ему еще посчастливилось выйти, когда после смерти Сталина выпускали заключенных. Но долго пожить не пришлось», – отмечает историк Алесь Пашкевич.

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