Шарль Мишель: ЕС не будет предлагать переговоры России вечно 20.02.2022, 22:53

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Глава Евросовета заявил, что ЕС примет меры против РФ, если увидит угрозу для Украины.

Евросоюз не может вечно предлагать диалог России на фоне ракетных учений и увеличения войск на границе с Украиной. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, мы не видим никаких признаков деэскалации... Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции", — цитирует слова политика ТАСС.

Шарль Мишель не скрывает, что санкции против России нанесут экономический ущерб самим странам — членам сообщества. Но у стран Запада есть идеи, как его преодолеть.

По словам Мишеля, своими действиями Россия пыталась "разделить Запад", но вместо этого у неё получилось сплотить страны ЕС, США, Канаду и других партнёров по всему миру. Тем не менее, дипломатический путь разрешения конфликта вокруг Украины между Россией и странами Запада остаётся для европейской и американской сторон приоритетным.

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