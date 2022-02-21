В Минске образовалась огромная пробка 6 21.02.2022, 9:31

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Водители считают, что опоздают на работу примерно на час.

Наверняка не один десяток минчан сегодня опоздали на работу. Все из-за пробки, образовавшейся на южном участке МКАД. Затор на внешнем кольце растянулся от Меньковского тракта практически до съезда на ул. Бабушкина, дополнительно создав препятствие для движения на развязках с дзержинской трассой Р1 и слуцкой Р23, пишет onliner.by.

Длина очереди на проезд по участку составляла около 10 километров. В результате аварии оказалось перекрыто несколько полос внешнего кольца.

Вот как описал ситуацию пользователь нашего форума Black-lotos: «Внешнее кольцо МКАД стоит плотной стеной в четыре ряда. Авария, со слов проехавшего этот ад, около 5—7 машин, перед поворотом на Колядичи. Объезжайте по возможности».

По словам застрявших в пробке водителей, они рассчитывают, что опоздание на работу составит примерно 1 час. По состоянию на 9:00 пробки в Минске оценивались в 8 баллов.

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