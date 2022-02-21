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Литва отреагировала на заявление о том, что российские войска остаются в Беларуси

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  • 21.02.2022, 9:48
  • 11,242
Литва отреагировала на заявление о том, что российские войска остаются в Беларуси
Гитанас Науседа

Президент Гитанас Науседа выступил с заявлением.

Продление проверки сил реагирования и продолжение масштабных учений Беларуси и России представляют угрозу соседним странам и безопасности в Европе. Об этом говорится в заявлении президента Литвы Гитанаса Науседы.

«Заявления о продлении чрезвычайно крупных российских и белорусских военных маневров на территории Беларуси представляют напряженность и угрозу не только соседним странам, но и безопасности Европы. Невыполнение публично объявленных сроков военных учений является очередным грубым нарушением обязательств по Венскому договору. Необычное по своим масштабам и срокам движение российских и белорусских сил требует дополнительных мер сдерживания и безопасности в Литве и на протяжении всего восточного фланга НАТО», — заявил Науседа.

Президент Литвы заверил, что вместе с союзниками сделает все, чтобы ни у кого не возникло желания проверить решимость участников НАТО выполнить обязательства по безопасности.

В Минобороны Литвы уже заявили о готовности увеличить бюджетные ассигнования для ускорения закупки РСЗО и беспилотников, а также выразили намерение увеличить контингент стран НАТО.

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