Какие авто белорусы могут пригнать из США 21.02.2022, 10:43

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фото: abw

Несколько интересных вариaнтов.

Что пригнать из США вместо Ford Fusion? Несколько лет назад это был настоящий хит пригона из США. Но время идет: модели 10 лет, пора задуматься о других достойных вариантах. И вот на какие модели стоит обратить внимание, пишет для abw.by Иван Кришкевич.

Трудно не любить

В чем секрет популярности Ford Fusion? В привлекательном балансе предлагаемых качеств и цены. Судите сами: седан D-класса с 180-сильным двигателем, классическим "автоматом" и, как правило, неплохим уровнем оснащения можно пригнать по цене начальных версий того же Polo или Accent.

Дело в том, что сама модель не из числа дорогих, а тут еще с двигателем Fusion повезло: с 2016 года он оснащается очень привлекательным с точки зрения растаможки 1.5 Ecoboost. Впрочем, и предшествовавший ему 1,6-литровый вариант тоже охотно пригоняли, а экземпляры моложе трех лет готовы брать и с 2,0-литровым Ecoboost (240 л.с.), альтернатива – гибридная версия с 2,0-литровым Duratec. Но такие варианты по стоимости уже приближаются, а то и превышают 20-тысячную отметку (здесь и далее подразумеваем стоимость автомобиля с учетом всех расходов, включая затраты на восстановление).

К слову, 1,5-литровый двигатель считается более надежным, чем его предшественник, одним из слабых мест которого оказалась сложная и капризная система охлаждения. 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, разработанная Ford совместно с General Motors, к моменту установки на Fusion избавилась от детских "болячек" и при условии щадящей эксплуатации и своевременного сервиса также вполне надежна.

Тут, конечно, следует учитывать специфику пригоняемых американских машин: пробеги у них, как правило, небольшие, возраст от трех до пяти лет, остаточный ресурс действительно еще должен быть большим. Главное, чтобы повреждения приобретаемого на аукционе экземпляра были незначительными, а восстановление здесь – качественным. В этом отношении предпочтительнее все же заказывать и ремонтировать автомобиль самому: как показывает практика, пригнанные под продажу экземпляры обычно приобретаются и ремонтируются с экономией на всем.

Показательно, что большинство владельцев своими Fusion довольны и называют их беспроблемными. Fusion выпускается с 2012 года, на протяжении многих лет он является одним из самых популярных у белорусов авто для ввоза, поэтому с сервисной базой тоже все в порядке. Оборотная сторона медали: модель возрастная, уже откровенно примелькалась и поднадоела. Как говорится, надо идти дальше. Отсюда вопрос: какие автомобили могут быть заменой или достойной альтернативой нашему герою?

Другой Ford

Здесь претендент номер один – кроссовер Escape (аналог европейской Kuga). Набор двигателей тот же: 1.5 Ecoboost или 2.0 Ecoboost, оба работают в связке со все тем же 6-ступенчатым "автоматом". То есть по агрегатной базе тот же Fusion, только это кроссовер, плюс можно взять версию с полным приводом. И все это практически за те же деньги, что и седан Fusion. Красота! Escape также довольно активно ввозили к нам из США, так что с сервисом проблем не будет.

Правда, Escape третьего поколения уже тоже морально устарел, а модель четвертой генерации выпускается с 2019 года, так что ее придется растаможивать по другим ставкам, и обычно так выгоднее брать сильно поврежденные модели либо быть готовым переплатить. В любом случае такой вариант с большой долей вероятности выйдет дороже 20 тыс. долларов.

Еще один популярный Ford из США – Mustang. Да, это модель совершенно другого плана, к тому же более дорогая. Все-таки изначально высокая стоимость автомобиля плюс растаможка 2,3-литрового Ecoboost означают итоговый бюджет в районе 25-30 тыс. долларов. Более дешевые варианты, как правило, имеют худшее состояние или больший объем повреждений.

Да, есть еще Fiesta и Focus. Если не говорим про "заряженные" RS-версии, которые встречаются на американских аукционах, но также являются специфическим предложением, то это уже будет игра на понижение.

Другой классический седан

Предположим все же, что типичный покупатель Fusion в качестве альтернативы или замены этому автомобилю рассматривает другой седан, плюс-минус сопоставимый по размерам и характеристикам. Что в таком случае готов предложить рынок?

В первую очередь на ум приходит Chevrolet Malibu. Практически тот же уровень цен, основные двигатели – турбированные 1.5 (166 л.с.) и 2.0 (258 л.с.), коробка передач в любом случае автоматическая, но в зависимости от двигателя и года выпуска она будет 6-, 8- или 9-ступенчатой. Опять же уровень оснащения неплохой. Но в сравнении с Fusion модель распространена меньше, с запчастями будет сложнее. Тем не менее чем не альтернатива?

Впрочем, есть куда более достойный вариант – Honda Accord десятого поколения. У нее имеется "проходной" турбомотор 1.5 (193 л.с.), который сочетается с вариатором, а также 2,0-литровый турбодвигатель (256 л.с.), который идет в связке с 10-ступенчатой автоматической коробкой. А еще обе версии могут быть оснащены "механикой", что редкость для современного американского автомобиля. Кроме того, в линейке имеется гибридная версия с 2,0-литровым мотором. Модель вышла на рынок в 2018 году, так что среди ее преимуществ еще и фактор новизны. Но по этой же причине Accord оказывается заметно дороже, чем Fusion, хотя оно того стоит.

Если же бюджет ограничен, то стоит обратить внимание на "младшую" модель Civic. Да, формально она классом ниже Accord и Fusion, но все равно это довольно крупный седан, купе или хэтчбек, который способен предложить достаточно места и имеет весьма неплохое оснащение. Если говорим про американские версии, то есть выбор между 1,5-литровым турбомотором и 2,0-литровым "атмосферником", 6-ступенчатой МКПП и вариатором, хотя на практике все везут 1,5-литровые Civic с CVT. Правда, модель возрастная: выпускалась с 2015 года, а в прошлом году на рынок вышло одиннадцатое поколение. Но для нас "десятый" Civic еще несколько лет будет достаточно актуален, и это действительно неплохой вариант.

Что-то принципиально другое

Например, классический гибрид Toyota Prius или подключаемый гибрид Prius Prime. В любом случае в составе силовой установки будет 1,8-литровый бензиновый двигатель, работающий по циклу Аткинсона. Но у Prius Prime имеется тяговая батарея емкостью 8,8 кВт*ч, что обещает 35 км в режиме электротяги, а в гибридном режиме расход топлива заявлен на уровне чуть менее 2 л на 100 км.

Или, может, вообще замахнуться на электромобиль? Варианты вроде Tesla Model S или Model 3, пожалуй, слишком дороги. Но среди относительно доступных по цене электромобилей можно выделить несколько моделей, которые не будут выглядеть слишком уж компромиссными. Правда, все они будут как минимум на класс ниже, чем среднеразмерный Fusion.

Так, один из очевидных вариантов – BMW i3. Напомним, что модель доступна в версиях i3 и i3s мощностью 170 и 184 л.с., на ранней стадии применялась батарея емкостью 22 кВт*ч, затем появилась на 33,2 кВт*Ч, а с 2018 года применяется аккумулятор на 42,2 кВт*ч. В итоге в зависимости от варианта исполнения заявленный запас хода варьируется от 130 до 286 км. Ну и не забудем про версии с "удлинителем хода" REX – 2-цилиндровым двигателем мощностью 38 л.с., который работает в качестве генератора и увеличивает автономность примерно на 120-130 км. При этом даже такой i3 будет растаможиваться именно как электромобиль, а не гибрид, поскольку основным движителем является электромотор.

Не забудем и про Chevrolet Bolt, который привлекает как достаточно мощным (202 л.с.) двигателем, так и емкой (60 кВт*ч до 2019 года и 66 кВт*ч после) батареей, при этом запас хода свежей версии даже по довольно жесткому циклу WLTP оценен в 380 км, что весьма похвально. Правда, сейчас вокруг Bolt не утихают скандалы, связанные с самовозгоранием электромобилей из-за батарей, из-за чего их производство даже было приостановлено. Эта история сказывается на репутации модели и, как следствие, на ее ликвидности. Но когда все проблемы будут устранены, это будет очень привлекательный вариант для покупки.

Наконец, не забудем про Nissan Leaf второго поколения. Помимо более интересного дизайна по сравнению с предшественником он получил более мощные двигатели (150 и 218 л.с.) и более емкие батареи на 40 и 62 кВт*ч, что обеспечивает заявляемый запас хода по WLTP 270 и 385 км. Конечно, привлекательность "электричек" для пригона несколько снизилась из-за возврата таможенных пошлин, но все равно они будут представлять интерес для покупки, особенно по мере развития сети зарядных станций и в целом развития инфраструктуры и сервиса для данного типа транспорта.

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