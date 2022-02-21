На М1 появились камеры фиксации средней скорости 8 21.02.2022, 13:53

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Ближайшее от Минска подобное устройство — в 35 километрах.

Как обычно бывает? Перед камерой все начинают тормозить, чтобы проехать непосредственно под взором объектива без превышений. С устройствами, фиксирующими среднюю скорость, такое поведение уже не пройдет, пишет «Онлайнер».

Две камеры стоят на определенном расстоянии, первая фиксирует номера авто и точное время въезда на участок, вторая — выезда. Расстояние делят на время в пути и смотрят, не было ли превышения. Поток отреагировал на нововведение заметным замедлением. Такую картину журналисты увидели на участке М1.

Они выехали на трассу Брест — Минск — граница России в субботу — на следующий день после объявления точного местоположения камер средней скорости. Ближайшее от столицы подобное устройство — в 35 километрах от МКАД в сторону Бреста.

Вернее сказать, пара устройств — их установили на обеих сторонах трассы для контроля обоих направлений. Они расположились у съезда на деревню Вишневка Дзержинского района.

Вторая пара камер — в семи километрах, за развязкой с дорогой, ведущей к поселку Энергетиков. Особенность участка — закругление (как раз из таких, проезжая которые, хочется взяться за руль двумя руками). Сами датчики схожи по форме с камерами внешнего наблюдения в городе, смотрятся довольно миниатюрно в сравнении с большими «ящиками», которым пришли на смену. Известно, что это оборудование белорусского производителя.

Даже в субботу при разряженном трафике было заметно, как водители снижают скорость на участке. Вместо обычных 120 + 10 сейчас едут около 110 км/ч (как в правой, так и в левой полосах). И так все семь километров. Очевидно, перестраховываются.

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