Массовая авария на МКАД: столкнулись восемь автомобилей 21.02.2022, 16:19

6,878

Есть пострадавшие.

Утром 21 февраля на МКАД столкнулись восемь автомобилей, движение было серьезно затруднено, сообщили в ГАИ Минска.

По предварительной информации, около 07.50 водитель Volkswagen Caddy двигался по внешнему кольцу МКАД и в районе 19-го километра из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в VW Polo. В этот момент водитель VW Bora, ехавший позади, начал перестраиваться в соседнюю полосу и зацепил грузовой DAF, после чего легковушку отбросило в Hyundai, а тот протаранил BMW. В свою очередь, грузовик столкнулся с Toyota и Kia.

В результате ДТП водитель и пассажир Toyota получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения.

Движение в районе аварии было серьезно затруднено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».