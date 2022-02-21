ЕС введет санкции против Беларуси в случае атаки на Украину с ее территории 4 21.02.2022, 21:38

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ЕС работает над шестым пакетом санкций против белорусского режима.

Евросоюз введет санкции против Беларуси, если Россия нападет на Украину с ее территории. Об этом заявил сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает журналист RFE/RL Рикард Йозвяк.

По информации Йозвяка, ЕС работает над шестым пакетом санкций в отношении белорусского режима.

Ранее СМИ сообщали о разработке новых санкций ЕС в отношении белорусского режима. Сообщалось, что новые меры могут быть направлены на закрытие лазеек, которые используются Минском для обхода существующих санкций. Также рассматриваются санкции против Минска, если Беларусь участие во вторжении в Украину.

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