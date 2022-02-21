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В работе Telegram произошел сбой

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  • 21.02.2022, 22:21
  • 1,362
В работе Telegram произошел сбой

На сбой жалуются жители Беларуси.

Вечером 21 февраля в работе Telegram произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи Беларуси, Германии, Украины и ряда других европейских стран.

Об этом сообщает Downdetector.

На сбой в работе поступило более 180 жалоб. Первые из них сервис начал фиксировать еще в 12:00.

Чаще всего пользователи жаловались на сбои при подключении к серверу. Таких жалоб было 47% от числа всех полученных. Также пользователи жаловались на проблемы при отправке сообщений (28%) и на нарушения привычной работы приложения (25%).

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