Генсек НАТО выступил с заявлением о признании Россией «ЛДНР» 22.02.2022, 0:04

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Донецк и Луганск являются частью Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение президента Владимира Путина признать «ДНР» и «ЛНР», заявив, что это подрывает усилия по урегулированию конфликта на юго-востоке страны. Его заявление размещено на сайте альянса.

«Я осуждаю решение России о признании самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские соглашения, стороной которых является Россия», — заявил генсек.

Он напомнил, что в 2015 году Совбез ООН, в который входит Россия, «подтвердил полное уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». «Донецк и Луганск являются частью Украины», — подчеркнул Столтенберг.

Генсек также заявил, что Москва «продолжает разжигать конфликт на востоке Украины» и «пытается создать предлог для вторжения».

«НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Союзники самым решительным образом призывают Россию избрать путь дипломатии и немедленно отказаться от масштабного наращивания военной мощи на Украине и вокруг нее, а также вывести свои войска с Украины в соответствии с ее международными обязательствами», — говорится в заявлении.

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