Основателей онлайн-магазина 21vek отпустили из СИЗО 22.02.2022, 0:19

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Им изменили меру пресечения.

Основателей онлайн-магазина 21vek отпустили из СИЗО — им изменили меру пресечения, сообщили источники Zerkalo.io.

Сооснователи онлайн-магазина 21vek Сергей Вайнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев и Сергей Стаюничев вышли из следственного изолятора спустя восемь месяцев после задержания.

Источники Zerkalo.io сообщают, что фигурантам дела изменили меру пресечения.

Напомним, 22 июня прошлого года в офис онлайн-магазина 21vek пришли сотрудники КГБ. До вечера там проводился обыск, были изъяты документы. В тот же день были задержаны основатели компании Сергей Вайнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев. В тот же день силовики пришли в компании «Юркас» и «Модум».

Через месяц после этого в эфире гостелевидения показали сюжет, в котором рассказывали о раскрытых схемах по уклонению от налогов. Телеведущая рассказывала, что онлайн-магазин занимался фиктивной продажей индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы. «чтобы внести почти миллион рублей за аренду в бухгалтерский учет. Как следствие — сэкономить на налогах более 172 тысяч рублей», — говорилось на ТВ.

В конце июля Лукашенко заявил, что силовики выявили сеть крупных и мелких фирм, «выступивших за перемены за счет государства», упомянув компании 21vek, «Модум», «Белтяжмаш», а также tut.by.

«Мы ищем копейки, чтобы накормить народ, а огромные суммы уплывают, не облагаясь налогом. Поэтому и налоговой инспекции, и правительству, и Комитету госконтроля, правоохранительным органам, но прежде всего вам, вертикали власти, надо эту гидру удушить. И вы посмотрите: приток налогов будет обеспечен», — говорил Лукашенко.

По его словам, с августа 2020 года по июнь 2021-го этими и другими частными компаниями «у государства украдено около 30 млн рублей». Диктатор оценил ущерб, нанесенный государству интернет-магазином, в «не менее 850 тыс. рублей».

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