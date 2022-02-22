Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
- 22.02.2022, 0:30
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Путин дал такое поручение Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить «поддержание мира» в «ДНР» и «ЛНР» российскими вооруженными силами.
Согласно опубликованным документам, в связи с обращением главарей «республик» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника российскому Минобороны поручается обеспечить осуществление Вооруженными силами «функций по поддержанию мира» на оккупированных территориях.
Этими же указами так называемые «ДНР» и «ЛНР» признаются Россией «суверенными и независимыми государствами». А также поручается установить с ними «дипломатические отношения».
Ранее сегодня Россия признала независимость «ДНР» и «ЛНР». Об этом Путин сказал в своем обращении к гражданам. Сразу после этого президент РФ подписал соответствующий указ.