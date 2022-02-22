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Макрон призвал ввести санкции против РФ и созвать Совбез ООН

  • 22.02.2022, 0:33
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Макрон призвал ввести санкции против РФ и созвать Совбез ООН
Эммануэль Макрон
Фото: Chesnot/Getty Images

Президент Франции отреагировал на признание Путиным «ЛДНР»

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение президента Российской Федерации признать "ЛДНР". Он призвал ввести санкции против РФ.

Об этом сообщает BFM TV.

Также Макрон предложил созвать Совбез ООН.

«Это явное одностороннее нарушение международных обязательств России и посягательство на суверенитет Украины. Оно требует экстренного заседания Совета безопасности ООН, а также принятия адресных европейских санкций», - заявил Макрон.

Ранее Макрон созвал Совет по обороне и национальной безопасности страны.

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