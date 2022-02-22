Зеленский проводит срочное заседание СНБО: первые подробности 22.02.2022, 0:39

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Заседание продолжается, работа переведена на режим 24/7.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО 21 февраля. Совбез был созван на фоне заявлений России о намерении признать так называемые «ЛНР» и «ДНР».

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, заседание продолжается, работа переведена на режим 24/7.

На заседании заслушали генпрокурора.

Данилов анонсировал, что в ближайшее время будет обращение Зеленского, в частности президент сообщит позицию Украины по решению России о признании «ЛДНР».

Напомним, президент РФ Владимир Путин вечером в понедельник выступил с обращением к россиянам. В своем заявлении он заявил, что Украину «создал Ленин», а «Донбасс втиснули в Украину». Он также обвинил большевиков в распаде СССР.

По состоянию на 20:00 21 февраля на Донбассе зафиксировано 59 нарушений, один военный погиб, еще 5 - ранены. Оккупанты обстреляли 32 населенных пункта, в результате обстрелов погиб местный житель в Новолуганском.

«ООС не ведут и не планируют никаких наступательных действий», - заявили в штабе.

Эскалация на Донбассе продолжается уже 5 день. Главари боевиков объявили эвакуацию и вывозят женщин и детей на территорию России. Президент РФ Владимир Путин распорядился выдавать «беженцам из Донбасса» по 10 тысяч рублей (3,7 тыс. гривен). Кроме того, в ОРДЛО объявили мобилизацию.

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