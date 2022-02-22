В заседании СНБО Украины объявлен перерыв
- 22.02.2022, 1:08
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Пресс-секретарь Зеленского призвал журналистов расходиться.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров призвал журналистов расходиться так как в заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) объявлен перерыв.
Об этом в эфире Украина 24 заявила ведущая Наташа Влащенко, передает «Новое время».
Никифоров сообщил, что перерыв «как и в суде — может длится и несколько дней». Он также не сообщил, когда пройдет обращение к украинцам главы государства Владимира Зеленского.