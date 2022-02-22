Генсек Совета Европы призвала РФ отменить признание «ЛДНР» 22.02.2022, 1:12

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Мария Пейчинович-Бурич

Мария Пейчинович-Бурич назвала этот шаг Москвы грубым нарушением международного права и минских соглашений.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию отменить решение о признании так называемых Донецкой и Луганской "народной республик". Она назвала этот шаг Москвы грубым нарушением международного права и минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

"Признание Россией так называемых "народных республик" Донецкой и Луганской областей является нарушением международного права и представляет собой одностороннее нарушение минских соглашений", - цитирует пресс-служба заявление генсека Совета Европы.

Пейчинович-Бурич подчеркнула, что Совет Европы подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Она призвала решить разногласия путем диалога, основанного на взаимном уважении.

"Мы призываем Российскую Федерацию отменить это решение и воздержаться от дальнейшего обострения ситуации", - добавила она.

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