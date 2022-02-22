закрыть
22 февраля 2022, вторник, 2:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Блинкен: Признание «ЛНДР» требует быстрого и твердого ответа США и союзников

  • 22.02.2022, 1:17
  • 2,802
Блинкен: Признание «ЛНДР» требует быстрого и твердого ответа США и союзников
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

США работают над этим вместе с партнерами.

Признание Россией «ДНР» и «ЛНР» требует решительного ответа. США работают над последующими шагами вместе с партнерами.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Признание Кремлем независимости «ЛДНР» требует быстрого и твердого ответа, и мы предпримем соответствующие шаги в координации с партнерами», - заявил Блинкен.

Ранее в Белом доме заявили, что США были готовы к признанию «ЛДНР» со стороны России. Президент Джо Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование этих территорией.

Напомним, 21 февраля прошло расширенное заседание Совета безопасности России во главе с президентом Владимиром Путиным. По его итогам было заявлено, что будет принято решение о признании независимости «ЛДНР».

Отметим, спустя несколько часов после Совбеза Путин выступил с обращением к россиянам. После почти часового монолога российский лидер заявил, что подпишет указ о признании «народных республик». Этот шаг вызвал негативную реакцию мировых лидеров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Премьер-министр и 12 стульев
Премьер-министр и 12 стульев Артем Черников
Этюд с воображаемым предметом
Этюд с воображаемым предметом Ирина Халип
Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров