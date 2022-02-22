Блинкен: Признание «ЛНДР» требует быстрого и твердого ответа США и союзников 22.02.2022, 1:17

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

США работают над этим вместе с партнерами.

Признание Россией «ДНР» и «ЛНР» требует решительного ответа. США работают над последующими шагами вместе с партнерами.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Признание Кремлем независимости «ЛДНР» требует быстрого и твердого ответа, и мы предпримем соответствующие шаги в координации с партнерами», - заявил Блинкен.

Ранее в Белом доме заявили, что США были готовы к признанию «ЛДНР» со стороны России. Президент Джо Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование этих территорией.

Напомним, 21 февраля прошло расширенное заседание Совета безопасности России во главе с президентом Владимиром Путиным. По его итогам было заявлено, что будет принято решение о признании независимости «ЛДНР».

Отметим, спустя несколько часов после Совбеза Путин выступил с обращением к россиянам. После почти часового монолога российский лидер заявил, что подпишет указ о признании «народных республик». Этот шаг вызвал негативную реакцию мировых лидеров.

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