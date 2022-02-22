Роналду установил новый рекорд подписчиков в Instagram 22.02.2022, 1:09

Криштиану Роналду

Цифры впечатляют.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который преодолел отметку в 400 миллионов подписчиков в Instagram.

37-летний футболист записал обращение к своим подписчикам, которых поблагодарил за внимание.

«Хочу поблагодарить вас от всего сердца. Продолжайте в том же духе, а я и дальше буду делиться с вами своей жизнью, потому что вы этого заслуживаете», - сказал португалец.

Роналду является рекордсменом Instagram. Второе место занимает американская модель Кайли Дженнер, у которой 309 миллионов подписчиков. У форварда сборной Аргентины и ПСЖ Лионеля Месси 306 миллионов.

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