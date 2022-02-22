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Украинцев просят не распространять информацию о передвижении ВСУ

  • 22.02.2022, 1:39
  • 2,118
Украинцев просят не распространять информацию о передвижении ВСУ

Украина готовится отражать атаку российских войск, которые выдвинулись к линии соприкосновения.

Украинцев призвали не распространять информацию о передвижении войск ВСУ. В частности, не публиковать данные в интернете.

Об этом говорится в обращении 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

«Не распространяйте передвижение подразделений Вооруженных сил по территории Украины», - говорится в обращении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин дал приказ на ввод российских войск на оккупированные территории Донбасса после признания «ЛДНР».

На фоне новостей о том, что Россия ввела войска на оккупированный Донбасс, очевидцы сообщают о большой колонне техники, которая выдвинулась к линии разграничения. По их словам, в колонне более сотни танков и БТРов.

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