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Зеленский поговорил с Джонсоном и готовит обращение

  • 22.02.2022, 1:48
  • 1,366
Зеленский поговорил с Джонсоном и готовит обращение
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После этого он проведет переговоры с главой Евросовета и президентом Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО обсудил агрессию России с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Он также сообщил, что сейчас готовится обращение к украинцам.

После этого у президента Украины запланированы переговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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