Зеленский поговорил с Джонсоном и готовит обращение
- 22.02.2022, 1:48
- 1,366
После этого он проведет переговоры с главой Евросовета и президентом Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО обсудил агрессию России с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Он также сообщил, что сейчас готовится обращение к украинцам.
После этого у президента Украины запланированы переговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Після засідання #РНБО обговорив поточну ситуацію з @BorisJohnson. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потому заплановані розмови з @eucopresident та @RTErdogan.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022