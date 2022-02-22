Зеленский поговорил с Джонсоном и готовит обращение 22.02.2022, 1:48

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После этого он проведет переговоры с главой Евросовета и президентом Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО обсудил агрессию России с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Он также сообщил, что сейчас готовится обращение к украинцам.

После этого у президента Украины запланированы переговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Після засідання #РНБО обговорив поточну ситуацію з @BorisJohnson. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потому заплановані розмови з @eucopresident та @RTErdogan. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

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