Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН
- 22.02.2022, 2:07
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины.
Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
«Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации»,- написал министр иностранных дел Украины.
Он уточнил, что соответствующее обращение украинского государства уже передано в Совет Безопасности ООН.
Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022