Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН 22.02.2022, 2:07

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины.

Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

«Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации»,- написал министр иностранных дел Украины.

Он уточнил, что соответствующее обращение украинского государства уже передано в Совет Безопасности ООН.

Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

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