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Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН

  • 22.02.2022, 2:07
Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины.

Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

«Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации»,- написал министр иностранных дел Украины.

Он уточнил, что соответствующее обращение украинского государства уже передано в Совет Безопасности ООН.

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