Указы Путина о признании «ЛДНР» почти идентичны указам Медведева о признании Абхазии и Южной Осетии 22.02.2022, 2:20

В тексте указов Путина и Медведева отличаются лишь первый пункт, а также объекты признания.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в своем видеообращении объявил о решении признать незаконные вооруженные формирования «ЛДНР» «независимыми республиками». Тексты указов о признании практически идентичны указам экс-президента России Дмитрия Медведева о признании «независимости» Южной Осетии и Абхазии, которые тот подписал в августе 2008 года.

В тексте указов Путина и Медведева отличаются лишь первый пункт, а также объекты признания в других пунктах документа. 26 августа 2008 года Медведев подписал указ, который начинался словами: «Учитывая волеизъявление югоосетинского народа, признать республику Южная Осетия в качестве суверенного и независимого государства». Во втором указе – «республику Абхазия».

В указе Путина от 21 февраля 2022 года первый пункт выглядит так: «Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства». Во втором указе – «Луганскую Народную Республику».

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