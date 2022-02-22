Пожар на полмиллиарда: в море горели Bentley 22.02.2022, 2:34

Фото: somanyhorses

На грузовом судне, который вез почти 4 000 дорогих авто из Германии в США, произошел пожар.

На Felicity Ace было загружено почти 4 000 люксовых автомобилей, включая машины таких марок как Porsche, Audi, Bentley и Lamborghini. Судно вышло от берегов Германии 9 февраля и направилось в сторону США, но в районе португальских Азорских островов на нем начался пожар, передает korrespondent.net.

Что произошло

Пожар начался в одном из трюмов корабля и стал быстро распространяться на борту, в том числе и "благодаря" грузу. Дело в том, что многие автомобили оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые легко воспламеняются.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара и связан ли он с автомобильными аккумуляторами.

Команду из 22 человек эвакуировали в тот же день, когда начался пожар. А вот судно продолжало гореть в течение нескольких дней, потому что для тушения аккумуляторов нужно было специальное оснащение, которого у португальских пожарных не было.

В понедельник пламя утихло, так как, по словам портовых чиновников, "там уже нечему гореть".

Огромные убытки

Сейчас судно находится на расстоянии примерно в 90 морских миль от острова Фаял в Атлантическом океане.

Португальские власти опасались также, что продукты горения литий-ионных аккумуляторов могут привести к загрязнению окружающий среды, однако, по состоянию на понедельник, они не обнаружили разлива опасных веществ.

По данным IT-компании Skytek, которая специализируется на создании инновационных решений для промышленных отраслей, при стартовой цене в 99 650 долларов за машину, общая стоимость сгоревших автомобилей может превысить отметку в 500 млн долларов.

По словам оценщиков компании, пожар, возникший на грузовом корабле Felicity Ace, может привести к убыткам для рынка морского перестрахования на сумму, аналогичную стоимости автомобилей.

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