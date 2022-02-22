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Экстренное заседание Совбеза ООН по Украине начнется в 5 утра 22 февраля

  • 22.02.2022, 2:38
Экстренное заседание Совбеза ООН по Украине начнется в 5 утра 22 февраля

Заседание состоится из-за действий РФ.

Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание по ситуации вокруг Украины в 5:00 утра 22 февраля по минскому времени (4:00 по Киеву), сообщили российским СМИ в постоянном представительстве России при организации.

Президент России Владимир Путин вечером 21 февраля решил признать независимость Донецкой и Луганской «народных республик» от Украины. Президент России вместе с главарями «ДНР» и «ЛНР» — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — подписали договоры о признании вместе с соглашениями о о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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