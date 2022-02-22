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Байден назвал решение РФ признать «ЛДНР» угрожающим безопасности США

  • 22.02.2022, 2:44
Байден назвал решение РФ признать «ЛДНР» угрожающим безопасности США

Президент США издал указ о санкциях.

Президент США Джо Байден издал указ о санкциях из-за решения России признать так называемые «ДНР» и «ЛНР». В тексте документа говорится, что это решение представляет угрозу безопасности США.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«...Признание Российской Федерацией регионов Украины, так называемых «ДНР» и «ЛНР», представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», - говорится в тексте указа Байдена.

Указ, как известно, также предусматривает введение санкций против «ДНР» и «ЛНР». Байден запретил инвестировать в эти «республики», а также торговать с ними.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение признать «ДНР» и «ЛНР».

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