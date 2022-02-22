Турция осудила признание Россией «ЛДНР» 22.02.2022, 2:55

Анкара призвала Кремль соблюдать международное право.

Министерство иностранных дел Турции осудило решение России признать так называемые Донецкую и Луганскую «народные республики». Анкара подчеркнула, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе МИД Турции.

«Решение Российской Федерации признать так называемые Донецкую и Луганскую «республики», помимо того, что противоречит минским соглашениям, представляет собой явное нарушение политического единства и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении.

В МИД Турции назвали решение России неприемлемым и заявил, что отвергают его. Анкара призвала все стороны соблюдать международное право.

«Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Украины», - подчеркивается в пресс-релизе.

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