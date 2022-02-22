Турция осудила признание Россией «ЛДНР»
- 22.02.2022, 2:55
Анкара призвала Кремль соблюдать международное право.
Министерство иностранных дел Турции осудило решение России признать так называемые Донецкую и Луганскую «народные республики». Анкара подчеркнула, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Об этом говорится в пресс-релизе МИД Турции.
«Решение Российской Федерации признать так называемые Донецкую и Луганскую «республики», помимо того, что противоречит минским соглашениям, представляет собой явное нарушение политического единства и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении.
В МИД Турции назвали решение России неприемлемым и заявил, что отвергают его. Анкара призвала все стороны соблюдать международное право.
«Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Украины», - подчеркивается в пресс-релизе.