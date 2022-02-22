ОБСЕ призвала РФ немедленно отменить признание «ДНР» и «ЛНР» 22.02.2022, 3:14

1,012

Заявление.

Признание Россией независимости Луганской и Донецкой «народных республик» противоречит минским соглашениям и усилит напряженность в регионе, это решение необходимо немедленно отменить, заключили в ОБСЕ.

Об этом говорится в совместном заявлении действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, генерального секретаря ОБСЕ Хельги Марии Шмид, председателя Парламентской ассамблеи организации Маргареты Седерфельт и генерального секретаря Парламентской ассамблеи организации Роберто Монтеллы.

«Как и все государства-участники ОБСЕ, Россия взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность других <...> Признание только усилит напряженность и отделит население, проживающее в этих регионах, от остальной части их страны, Украины», — сказано в обращении.

Решение Москвы противоречит минским соглашениям, поскольку они предполагают, что территории «ДНР» и «ЛНР» будут частью Украины в качестве регионов с особым статусом, пояснил специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Микко Киннунен. «Крайне важно, чтобы сегодняшнее решение не привело к новым военным действиям и кровопролитию», — резюмировал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».