Зеленский инициировал экстренный саммит «нормандской четверки» 22.02.2022, 3:23

Владимир Зеленский

Решения главы Кремля по «Л/ДНР» означает выход из Минских соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует экстренный саммит Нормандской четверки после решения России признать независимость «ДНР» и «ЛНР».

«Инициирован экстренный созыв саммита Нормандской четверки. Я инициировал созыв заседания Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ», — заявил президент Украины.

Зеленский также настаивает на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации.

Глава государства также отметил, что решения главы Кремля Владимира Путина по «Л/ДНР» может означать фактически выход из Минских соглашений.

«Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии. Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы», — заявил президент.

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