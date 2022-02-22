Зеленский инициировал экстренный саммит «нормандской четверки»
- 22.02.2022, 3:23
Решения главы Кремля по «Л/ДНР» означает выход из Минских соглашений.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует экстренный саммит Нормандской четверки после решения России признать независимость «ДНР» и «ЛНР».
«Инициирован экстренный созыв саммита Нормандской четверки. Я инициировал созыв заседания Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ», — заявил президент Украины.
Зеленский также настаивает на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации.
Глава государства также отметил, что решения главы Кремля Владимира Путина по «Л/ДНР» может означать фактически выход из Минских соглашений.
«Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии. Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы», — заявил президент.