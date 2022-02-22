Российские войска движутся к линии разграничения на Донбассе: первые видео 6 22.02.2022, 8:02

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фото: facebook

РФ отправила военные колонны на оккупированную территорию Украины.

После признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" на оккупированный Донбасс начали заходить первые подразделения Вооруженных сил России.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, публикуются видео с первыми подразделениями российских военных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На них запечатлен проход колонн военной техники. При этом российские СМИ пока не сообщают о вхождении своих войск на Донбасс.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указы о признании так называемых "ЛДНР" и введении российских войск на оккупированный Донбасс.

На фоне этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сектор национальной безопасности и обороны будет работать в круглосуточном режиме.

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