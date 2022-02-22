Постпред США при ООН: Признание «ЛДНР» является атакой России на Украину 2 22.02.2022, 8:06

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Линда Томас-Гринфилд

Москва создает предлог для вторжения.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия осуществила неспровоцированную атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины. Москва создает предлог для вторжения.

Она подчеркнула, что Украина не пытается получить от Запада ядерное оружие.

"Это атака на статус Украины как страны - участницы ООН. Она нарушает основные принципы международного права и бросает вызов нашему уставу ООН. Решения России создают предлог для дальнейшего вторжения в Украину", - заявила она.

Дипломат подчеркнула, что нет необходимости "гадать о мотивах Путина", отметив, что он "сделал серию возмутительно ложных заявлений об Украине, направленных на создание предлога для войны, и сразу же после этого объявил о вводе российских войск на Донбасс".

Напомним, что 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР".

Это позволило России подписать с главарями этих незаконных формирований так называемый "договор о дружбе". Этот договор предусматривает совместную охрану "границ" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В результате этих действий российская военная техника уже выдвинулась к линии разграничения. Очевидцы заметили ее в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией "ЛДНР" является подрывом мирных усилий и разрушает переговорные процессы. При этом он подчеркнул, что Украина квалифицирует действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.

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