Украина в ООН: Мы на своей земле и ничего не отдадим 22.02.2022, 8:20

1,218

От РФ потребовали немедленно вывести войска с Донбасса и вернуться к переговорам.

Россия немедленно должна вернуться за стол переговоров. Украина выступает за мирное урегулирование ситуации и осуждает признание "ЛДНР".

Об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза.

Украина требует от Совета Безопасности ООН предпринять шаги для восстановления мира и стабильности, заявил Кислица.

"Совет Безопасности должен согласовать или решить, какие меры необходимо принять для восстановления мира и безопасности", - сказал он на заседании.

Он также заявил, что вирус, который "поражает ООН, распространяет Кремль".

"Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы никому ничего не отдадим. Мы требуем от России отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем приказ о вводе дополнительных российских оккупационных войск на территорию Украины", - заявил Кислица.

Напомним, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд при ООН заявила, что Россия совершила атаку на Украину и провоцирует дальнейшее вторжение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».