Возле белорусской границы в Беловежской пуще найден погибший мигрант
- 22.02.2022, 8:24
Рядом с телом лежал паспорт на имя 26-летнего гражданина Йемена.
В районе польской деревни Топило, находящейся в Беловежской пуще рядом с границей Беларуси, в понедельник было обнаружено тело мигранта. Об этом сообщает Polsat со ссылкой на пресс-секретаря Подляшской полиции Томаша Крупу.
Сначала местные СМИ узнали от спутников нелегального мигранта, что их товарищ, молодой йеменец, вероятно, погиб в лесу. Полиция организовала поиски, и во второй половине дня 21 февраля тело было найдено. Оно находилось в труднодоступном, заболоченном месте леса вблизи деревни Топило.
Позже полиция проинформировала, что рядом с телом был найден паспорт на имя 26-летнего гражданина Йемена.