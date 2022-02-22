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Возле белорусской границы в Беловежской пуще найден погибший мигрант

  • 22.02.2022, 8:24
Возле белорусской границы в Беловежской пуще найден погибший мигрант
иллюстрационное фото

Рядом с телом лежал паспорт на имя 26-летнего гражданина Йемена.

В районе польской деревни Топило, находящейся в Беловежской пуще рядом с границей Беларуси, в понедельник было обнаружено тело мигранта. Об этом сообщает Polsat со ссылкой на пресс-секретаря Подляшской полиции Томаша Крупу.

Сначала местные СМИ узнали от спутников нелегального мигранта, что их товарищ, молодой йеменец, вероятно, погиб в лесу. Полиция организовала поиски, и во второй половине дня 21 февраля тело было найдено. Оно находилось в труднодоступном, заболоченном месте леса вблизи деревни Топило.

Позже полиция проинформировала, что рядом с телом был найден паспорт на имя 26-летнего гражданина Йемена.

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