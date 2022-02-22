Экстренное заседание Совбеза ООН по Украине: прямая трансляция 22.02.2022, 8:29

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Россия настаивала на закрытом формате встречи.

Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание в связи с признанием РФ так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

За проведение этого заседания высказались США, Албания, Ирландия, Мексика, Норвегия, Франция, ЕС, Великобритания.

При этом Россия настаивала на закрытом формате встречи.

Отметим, именно Россия на сегодня председательствует в Совбезе.

Напомним, что 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР".

Это позволило России подписать с главарями этих незаконных формирований так называемый "договор о дружбе". Этот договор предусматривает совместную охрану "границ" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В результате этих действий российская военная техника уже выдвинулась к линии разграничения. Очевидцы заметили ее в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией "ЛДНР" является подрывом мирных усилий и разрушает переговорные процессы. При этом он подчеркнул, что Украина квалифицирует действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш назвал решение Путина нарушением территориальной целостности Украины и призвал к мирному урегулированию конфликта.

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