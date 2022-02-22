В Донецк вошла большая колонна военной техники РФ 1 22.02.2022, 8:32

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Войска прошли по улице Университетской и ехали около часа.

Жители оккупированного Донецка сообщили о заходе в город большой колонны военной техники после решения главы Кремля Владимира Путина признать так называемые «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Жители города сообщили, что колонна прошла по улице Университетской и ехала около часа.

«На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Съезжали на трассу из центра Донецка», — сообщил житель города.

15 февраля Госдума РФ поддержала обращение к Владимиру Путину о признании «Л/ДНР». Глава государства-агрессора, комментируя решение, заявил, что Россия «должна сделать все для решения проблем Донбасса».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такое обращение является эскалационным действием и усложнит ситуацию в Европе.

В МИД Украины подчеркнули, что признание Россией «Л/ДНР» будет означать сознательный выход из Минских договоренностей, что нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию. В ЕС и НАТО также осудили решение Госдумы. Министр обороны Алексей Резников заявил, что признание Путиным «Л/ДНР» может стать поводом для нового вторжения России.

21 февраля главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к главе Кремля с просьбой признать независимость самопровозглашенных «Л/ДНР». В тот же день Путин официально признал «Л/ДНР».

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