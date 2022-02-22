США вводят дополнительные санкции против России в связи с признанием «ЛДНР»3
- 22.02.2022, 8:46
- 5,348
Президент США Джо Байден уже подписал указ.
США намерены принять дополнительные ограничительные меры против России из-за признания "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных боевикам "ЛНР" и "ДНР". Об этом заявила постоянный председатель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН в ночь на 22 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".
Она напомнила, что президент США Джо Байден уже подписал указ о санкциях из-за признания Россией "ЛДНР".
"Завтра США примут дополнительные меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за серьезное нарушение международного права, а также суверенитета Украины и ее территориальной целостности", – сказала постпред.
Какие это будут ограничения, Томас-Гринфилд не рассказала.