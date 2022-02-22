«Рассчитываю на $2000 в месяц, не работая» 2 22.02.2022, 8:55

3,436

Рассказы белорусов, которые учатся пассивно зарабатывать.

СМИ много раз рассказывали о том, какие суммы люди порой теряют в попытках пассивно заработать: вспомнить хотя бы парня, спустившего $26 тысяч на криптобирже. Реальны ли мечты выйти на пенсию намного раньше, чем это принято?

Журналисты onliner.by посмотрели на опыт белорусов и спросили у финансового консультанта, как не прогореть в подобной ситуации.

Пассивный доход во многих случаях не будет абсолютно пассивным — кое-что вам все же придется сделать.

Например, сдать недвижимость в аренду, купить акции, положить деньги на депозит. В любом случае вы и ваши деньги (а значит, и пассивный доход) всегда будут подвергаться определенной доле риска.

Статистику, сколько белорусов получают пассивные доходы и как именно они это делают, никто не собирает, поэтому будем смотреть на частный опыт конкретных людей. Истории героев — это не инвестиционные рекомендации, а только их опыт и ожидания.

«Можно считать, вышел на пенсию в 39 лет»

Многие люди начинают задумываться о пассивном доходе, чтобы стать финансово независимыми и выйти на пенсию раньше положенного срока. На Западе это движение называют FIRE (Financial Independence, Retire Early). Суть в том, чтобы разумно инвестировать и не растрачивать деньги впустую (степень экономности регулируется самостоятельно), а в лет 35 освободиться от обязанности жить по будильнику и каждый понедельник стоять на автобусной остановке.

Но ведь это могут позволить себе только миллионеры? В помощь «ранним пенсионерам» разработали правило 4%: вы можете выводить со счета не более 4% в год и не волноваться, что сбережения закончатся. Это правило основывается на сценарии, когда у вас есть инвестиционный портфель из акций и облигаций.

Как FIRE работает на практике, разбирали во многих западных блогах и подкастах, показывая примеры в духе «я вышел на пенсию в 30 лет». Как не работает — тоже разбирали. В сухом остатке имеем вот что: пока выход на пенсию на десятилетия раньше могут позволить себе очень немногие.

Возможно ли такое у нас? Андрею 40 лет, и его можно отнести к ранним пенсионерам и последователям движения FIRE.

Андрей сменил несколько работ, прежде чем пришел к выводу, что нужны источники дохода, которые обеспечат ему жизнь без графиков, начальников и принуждения. То есть впереди была скорее идея не о самой пенсии как таковой, а о свободе.

Вариант собственного бизнеса не рассматривал в силу своего характера («слишком мягкий»). Пришел к выводу, что нужно создавать другие источники дохода.

— На одной из последних работ я был промышленным альпинистом. Висел на веревках на домах и понимал, что до пенсии не доработаю — кому нужен 60-летний промышленный альпинист? Он не будет так эффективно работать. А после 40 лет тебя не так охотно будут брать на высокооплачиваемую работу.

До этого отработал 10 лет в полиграфии, от рабочего до руководящей должности. Потом сменил род деятельности — зарплата не устраивала. В общем, так было всегда: если меня не устраивал доход, я кардинально менял сферу и шел туда, где я мог обеспечивать семью.

Пока висел на веревках, слушал аудиокниги про бизнес и развитие, искал варианты, чем можно заняться.

В итоге заинтересовался инвестициями, которые могли бы приносить пассивный доход. Начальный опыт оказался неудачным — напоролся на финансовые пирамиды.

— Это был хайп — якобы можно зайти с маленькой суммой и заработать много денег. По сути, это финансовые пирамиды, где делают вид, что можно получить деньги, но на самом деле зарабатывают на приглашенных туда. Я не понимал этого и вложил 3 тысячи долларов в два проекта. Немного успел вывести, остальное потерял.

Тогда Андрей задумался над тем, чтобы зарабатывать на фондовом рынке. Но хотел зайти туда с «нормальным капиталом», а не условными 100 долларами. В итоге деньги от продажи квартиры, наследство и сбережения семья отправила на фондовый рынок. В сумме это около 100 тысяч долларов. Доход в месяц доходил до 4—5%.

— Для инвестирования в ценные бумаги выбирал полное доверительное управление и компании из списка S&P 500. Из них отобрал 10—15 с дивидендными акциями. Выбирал момент покупки, когда акции упали в цене, но как раз начинали расти.

ETF не покупаю пока. Они берут комиссии, я могу повторить это сам. Возможно, потом буду покупать, но только когда капитал вырастет. Пока задача — максимально быстро (но безопасно, насколько это возможно в инвестициях) его «разогнать».

Думаю, что вложился в надежные бумаги, их не страшно всю жизнь держать в портфеле, эти компании не закроются моментально. Пока зарабатываю на американском фондовом рынке, планирую зайти на российский для диверсификации.

Ближайшая цель — создать несколько источников дохода, каждый из которых в отдельности сможет покрывать ежемесячные потребности.

— Например, если бумаги, как сейчас, просели, они доходности не дают, но на что-то же надо жить? Значит, нужны другие источники.

Сейчас сдаю недвижимость в аренду. Поскольку у нас официально разрешен майнинг, хочу поставить ферму и тоже на этом заработать. Первоначальные инвестиции составят около 6,5—7 тысяч долларов, планирую, что в месяц смогу получать тысячу долларов.

В итоге Андрей рассчитывает, что благодаря инвестициям ему удастся выйти на доход в 5 тысяч долларов в месяц.

«Вложился в акции технологических компаний — в них я уверен»

Артему 30 лет, он руководит отделом продаж в одной из белорусских компаний. Вдобавок к основной работе он поставил себе цель — выйти на $2000 пассивного дохода в месяц через 7 лет.

— Про свои отношения с деньгами могу сказать так: раньше был супертранжирой, сколько бы ни зарабатывал, аппетиты и траты росли всегда соразмерно с доходами. В какой-то момент решил, что мне нужен источник пассивного дохода.

Когда начал инвестировать, стал вести бюджет и четко видеть, куда уходят деньги. Сейчас это три укрупненные графы — обязательные расходы («коммуналка», связь), инвестиции (что потенциально приносит деньги) и то, что приносит счастье. Плюс небольшие траты на спорт и медицину.

Пока все финансируется за счет зарплаты, в будущем рассчитываю на пассивный доход. Почему именно $2000? Никак математически не просчитывал, просто определил для себя, что такая сумма должна обеспечивать в целом комфортную жизнь.

Изначально источником такого дохода, по задумке Артема, должны были стать криптовалюты. Занес в криптомир 400 долларов, вывел в общей сложности около 15 тысяч долларов.

— На самом деле, мне повезло, я не думаю, что здесь были мои какие-то способности. Это скорее был такой кустарный опыт самоучки: уходили тонны времени на чтение новостей, сверку прогнозов инвесторов — потому что все вдруг резко стали криптоаналитиками, а мне надо было следить за тенденциями. Впоследствии я проверял их прогнозы и постепенно сократил список источников, на которые ориентировался, до 2—3 экспертов.

Я не ждал, пока биткоин вырастет, а сам постоянно торговал. Но в конце концов меня добили нервы. Когда капитал доходит до какой-то внушительной суммы, хотя бы 10 тысяч долларов, ты уже просто перестаешь спокойно спать, потому что все слишком волнительно: ты можешь проснуться утром и уйти в минус на 5 тысяч или, наоборот, в плюс. Я решил, что с меня хватит. И вывел все деньги.

Когда остыл после криптовалют, снова вернулся к мысли инвестировать в акции. Начал узнавать, что надо сделать, все оказалось проще, чем я представлял. Эта простота меня и заманила.

Через банк Артем выбрал услугу доверительного управления по приказу. Для старта взял осторожные 500 долларов.

— На эти деньги купил акции Apple, и буквально через неделю появилась информация, что компания хочет за пятилетку выпустить свой электромобиль, и на этой новости акции за пару дней выросли на 20%.

То есть первый опыт был удачным. Но я был готов и к неудачному, потому что цель — инвестировать на 10+ лет. Думаю, даже в случае колебаний падение стоимости акций на таком горизонте будет сглаживаться.

Правда, пока все равно есть привычка каждый день заходить и проверять, что растет, а что падает. Но зато практически избавился от эмоций и переживаний, это какая-то медитация — смотреть, как циферки меняются и растут.

Сейчас у Артема акции около десятка компаний, в том числе Apple, Microsoft, Sony, Nvidia, и оптимистичные расчеты на то, что стоимость акций в его портфеле в среднем будет расти на 20% в год.

Альтернативой могла бы быть покупка ETF — что-то вроде готового портфеля, который состоит из других акций и торгуется на бирже как акция. Артем посчитал приемлемым вариантом вложиться в акции отдельных технологических компаний из топ-50 в этой сфере.

— Около 25% портфеля — акции Alibaba. Это относительно рискованная сделка. Если оценивать мультипликаторы, то я считаю, что акции сильно недооценены. Но если смотреть на новости и слухи (например, что власти хотят национализировать компанию), то сделка все же рисковая.

Пока не стал смотреть графики, думал, что на фондовом рынке можно заработать, только если каким-то удачным способом найти темную лошадку — неизвестную компанию, купить акции и разбогатеть, когда эта компания добьется успеха.

Но сейчас я вижу, что это не так. Мне кажется логичным ставить на успешные компании, производящие понятный продукт, который будет востребован и через 10 лет. Рассматриваю долгосрочное инвестирование, которое выровняет перепады и все равно должно вывести меня в плюс.

После опыта с криптовалютами, где рост мог быть в 10 или 20 раз, мне казалось, что с акциями все будет супермедленно. Но на примере Tesla и прироста акций на 700% в 2020 году увидел, что может выстрелить и уже успешная компания.

Сейчас Артем вкладывает в акции каждый месяц по $300. По его расчетам, через семь лет акции будут приносить ему $2000 в месяц.

— Посчитал, что если буду инвестировать $400, то достигну цели на год раньше, за шесть лет. Но я подумал, что лучше инвестировать 7 лет с комфортом, чем на год меньше, но постоянно ужимаясь.

Да, уже сейчас я стал задумываться о том, как буду чувствовать себя в финансовом плане, когда придет время пенсии. На длинной дистанции фондовый рынок всегда будет расти, поэтому я уверен в своих вложениях.

Какая из этих стратегий могла бы принести пассивный доход в перспективе, мы спросили у финансового консультанта КГ «Личный капитал» Виталия Рунцо.

— На мой взгляд, оба героя имеют очень завышенные ожидания по доходности. Скорее всего, они сформированы под влиянием успешных сделок на рынке криптовалют и бурного роста фондового рынка с начала пандемии в марте 2020 года.

Подход Андрея более взвешенный, он стремится к большей диверсификации, инвестирует в акции 10—15 перспективных на его взгляд компаний. По сути, он становится активным управляющим своего собственного фонда. Но и здесь статистика неумолима — обыграть индексный фонд на широкий рынок на интервале год-два удается довольно многим, а вот на горизонте в 5—10 лет таких менее 10% среди профессиональных управляющих. Войдет ли в это число наш герой — вопрос риторический. В отношении перспектив майнинга в домашних условиях с заявленной прибыльностью также есть сомнения.

В любом случае мне импонирует стремление Андрея создавать несколько источников дохода.

Со слов Артема, значительную роль в его успехе сыграло везение. Похоже, и дальше Артем полагается именно на него, так как его ожидания по доходности 20% годовых практически совпадают с доходностью Уоррена Баффета — самого известного инвестора в мире. Но если бы фондовый рынок позволял гарантированно разбогатеть, то $300 в месяц нашлись бы у многих, чтобы через семь лет получать по $2000 в месяц в виде пассивного дохода.

Если вы ставите перед собой достаточно амбициозную цель в виде пассивного дохода $2000 в месяц, я бы рекомендовал не игнорировать математические расчеты и историческую доходность фондового рынка. Для расчета величины необходимого капитала стоит изучить классические подходы, например, взять за ориентир правило 4%.

Вкладывать 25% портфеля в акцию одной компании — это большой риск. Возможно, по мере накопления собственного опыта Артему следует вернуться к идее инвестирования не в отдельные акции, а в портфель из ETF. Но ведь ничто не учит лучше, чем собственный опыт.

При любых вложениях средств очень важно оценивать риски и соблюдать разумный баланс между возможной доходностью и крепким сном. Как говорил нобелевский лауреат по экономике Пол Сэмуэльсон: «Инвестирование должно быть похоже на наблюдение за высыхающей краской или растущей травой. А если вам хочется динамики, берите 800 долларов и езжайте в Лас-Вегас».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».