Китай отреагировал на признание Россией «ЛДНР» 4 22.02.2022, 8:58

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К чему призвал Пекин?

Китай выступил с кратким заявлением на экстренном заседании Совета безопасности ООН. Постпред КНР заявил, что "все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут усилить напряженность".

"Мы приветствуем и поощряем все усилия и призываем все заинтересованные стороны продолжать диалог и консультации и искать разумные решения для решения проблем друг друга на основе равенства и взаимного уважения", - сказал постпред Чжан Цзюнь.

По его словам, нынешняя ситуация в Украине является результатом многих сложных факторов.

"Китай всегда занимает свою позицию по существу дела. Мы считаем, что все страны должны решать международные споры мирными средствами в соответствии с целями и принципами устава ООН", - сказал он.

Напомним, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд при ООН заявила, что Россия совершила атаку на Украину и провоцирует дальнейшее вторжение.

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