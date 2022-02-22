На российском финансовом рынке прошла паническая распродажа 22.02.2022, 9:02

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Индекс Московской биржи рухнул.

Обострение ситуации на востоке Украины и проведение в связи с этим внеочередного Совета безопасности России привело 21 февраля к панической распродаже на российском финансовом рынке, сообщил "Коммерсант".

В течение торговой сессии индекс Московской биржи падал более чем на 14%, чего не наблюдалось с кризиса 2008 года, когда Россия провела "победоносную" войну с Грузией

на территории Южной Осетии, затем признала ее независимость (а также Абхазии) и взяла на финансирование эти республики. Бюджет Южной Осетии почти на 90% наполняет Россия.

Как отметил "Ъ", возросшие риски начала войны в Украине и расширения антироссийских санкций заставляют покидать рублевые активы как международных, так и российских инвесторов.

Игра на понижение на российском рынке началось почти с начала торгов в понедельник, 21 февраля. В первый час торгов индекс потерял 2,6–2,8%. Это движение не выглядело катастрофическим, однако ситуация резко ухудшилась, после того как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил о проведении внеочередного заседания Совета безопасности страны. Эта новость вызвала резкий рост геополитической премии в цене российских активов. В результате страновая премия за риск — спред по пятилетним CDS на Россию, которые показывают риск дефолта,— в течение часа поднялась на 20 б. п. и впервые с августа 2016 года превысила 300 б.п.

Долларовый индекс РТС в течение трех часов обвалился на 8,4% ниже уровня закрытия пятницы.

Индекс Московской биржи к этому времени потерял почти 8%.

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