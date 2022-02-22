Евродепутат: Лукашенко все больше напоминает куклу 1 22.02.2022, 9:07

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Виола фон Крамон Таубадель

Его самостоятельность снизилась до нуля.

Телеканал «Белсат» записал в Страсбурге интервью с евродепутатом от Германии Виолой фон Крамон-Таубадель, которая представляет партию «Союз 90/Зеленые».

- В Беларуси идут большие российские военные учения. Как вы видите роль Беларуси в агрессивном поведении Путина в отношении Украины и Запада?

- Как вы видите, белорусский суверенитет сузился почти до нуля. То есть пространство вашей страны в смысле суверенитета и национальной целостности почти исчезло. И это выглядит особенно опасным и страшным в более крупном масштабе: Путин уже объявил о своих намерениях переобъединить так называемый «русский мир», склеить вновь куски бывшей советской империи. И, очевидно, Беларусь – первый кусок пазла, первый шаг к этому реобъединению.

- Насколько, по-вашему, Лукашенко остается самостоятельным политиком?

- Он все больше и больше напоминает куклу, прежде всего в финансовом плане. Это давно стало реальностью, но с тех пор как Путин в полной мере вжал свою руку в эту куклу, Лукашенко – кукла абсолютная. Посмотрите на атаки российских войск с севера, с востока на Украину, Лукашенко не демонстрирует абсолютно никакого сопротивления этим атакам! Он всегда имел очень тесные связи с Украиной, но этим отношениям пришел конец, что очень разочаровывает соседей Беларуси – украинцев.

- Как вы понимаете политику Путина в отношении Украины, что ему нужно и почему он такой агрессивный?

- Главная забота и, одновременно, главный страх Путина – свободная, демократическая, независимая Украина. И он сделает все, чтобы такой Украины никогда не было. Он уже сделал первые шаги в этом направлении во время вторжения 2014 года, он аннексировал Крым. Потом он столкнулся с санкциями, но они, к сожалению, не были достаточно жесткими. Они не ударили во всю силу по Путину и его окружению. Они фактически ничего не значили для него, так как он создал валютные резервы в размере 630 миллиардов евро, и этого резерва ему хватает, а также хватает силы и власти, с тем чтобы продолжать идти своим путем.

- Одни говорят, что война должна была начаться вчера, а другие, что это только прессинг, и Путин не решится на открытую агрессию, а как вы думаете?

- Есть много спекуляций на этот счет. Очевидно, разведка Соединенных Штатов старается найти как можно больше информации об этом, чтобы убедиться, что Запад ко всему подготовлен. Вы можете, естественно, иметь много аргументов в пользу версии вторжения, но для Украины как независимой страны эта угроза несет сильный экономический и финансовый ущерб, а также тяжелую ношу психологической угрозы, и не только из-за массового присутствия войск на своей восточной границе, но и вследствие бегства значительной части дипломатического корпуса из страны. Над Украиной сегодня почти что не летает гражданская авиация, а это означает, что страна может быть изолирована. Но что мы должны делать? Мы должны изолировать Россию, а не Украину.

- Есть ли какая-то возможность удовлетворить Путина без обиды, вреда для интересов Украины?

- Что вы имеете в виду под сатисфакцией Путина?..

- Я имею в виду остановить его планы.

- Конечно, все это требует сильного и твердого ответа со стороны Запада, в том числе в виде санкций. Нам жизненно важно снизить энергетическую зависимость от России. Мы должны убедиться, что Украина защищена со стороны стран Европейского Союза. И мы также должны быть уверены, что это Россия будет страдать за такую политику, а не Украина и не Европейский Союз. Надеюсь, что наш мессидж, переданный Кремлю, был понятен. И мы увидим, каков будет из всего этого результат, в том числе после переговоров канцлера Шольца с Путиным.

- Германию критикуют за то, что она не только не передает оружие Украине но и запретила балтийским государствам передать оружие немецкого производства. Не разрушает ли атлантического единства, не подыгрывает ли Берлин Москве?

- На этот счет ведутся жаркие дебаты, и я не уверена, что в них много пользы. От Германии Украине поступает много помощи: финансовой, технической – все виды помощи, ее много, особенно за последние 7-8 лет. Мы очень надежный и весомый партнер Украины. Другие страны, возможно, рассматривают возможность больших военных поставок в Украину, чем Германия. Я знаю, что руководство Украины присылало свои запросы на поставку немецкого оружия, но если вы посмотрите на общий пакет помощи Украине со стороны Европейского Союза, я думаю, каждая страна – член Евросоюза, которая оказывает эту помощь, может играть определенную роль в этом процессе. Но нет абсолютной необходимости, чтобы именно Германия поставляла оружие Украине. Персонально я только «за» более широкие дебаты по этой теме в самой Германии. Но вы знаете, что принципы в этом деликатном вопросе более долгосрочные, чтобы быстро преодолеть текущий кризис.

- Что должно случиться, чтобы Германия остановила «Норд стрим – 2»?

- Думаю, не было такого человека в немецком правительстве, кто бы ни подчеркнул, что «Северный поток» должен быть остановлен, если нападение России на Украину произойдет. Но я как представитель Партии зеленых хотела бы, чтобы такое заявление было объявлено еще раньше, как предупреждение! Я бы хотела уже сегодня, если существует только текущая угроза войны против Украины, услышать от своего правительства, что «Норд Стрим – 2» никогда не будет подключен, не будет работать. Эта угроза войны уже сегодня наносит Украине много вреда, производит сильное давление, и в этих условиях, без вывода российских войск с боевых позиций, мы не будем готовы к подключению и сертификации «Норд Стрима – 2». Правительство уже заявило, что в случае вторжения на территорию Украины «Северный поток» не будет функционировать. Но по моему мнению, повторюсь, предупредительное объявление этого было бы более эффективным шагом.

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